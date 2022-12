Musica, Branduardi,Pravo e Servillo in rassegna Palcoscenici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 DIC - Al via questa sera, venerdì 9 dicembre da Isernia il cartellone natalizio "Palcoscenici", rassegna promossa da "Palco Reale" con la Fondazione Molise Cultura. Si parte con il soldout del Concerto per Volti di donna, protagoniste Fiorella Mannoia, Noemi e Paola Turci.

Il 13 dicembre al teatro Savoia di Campobasso il Festival del Folclore, sempre al Savoia di Campobasso il 15 dicembre concerto piano e voce di Angelo Branduardi in duo con Fabio Valdermarin e il 18 concerto di Natale con il gospel di Jp & The Soul Voices.

Il 19 lo spettacolo "Fermarono i Cieli" in programma al Teatro Italo Argentino di Agnone (Isernia) nel quale verrano proposte le Canzoncine spirituali di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e altre appositamente composte da Ambrogio Sparagna affidate all'interpretazione di Peppe Servillo. Lo spettacolo andrà in replica il 21 dicembre a Venafro (Chiesa dell'Annunziata) e il 27 dicembre a Campomarino (Chiesa Madre).

Il concerto di Arturo Brachetti con l'Ensemble Symphony Orchestra al Teatro Savoia di Campobasso con il suo "Pierino, il lupo e l'altro" è in programma il 23 dicembre, mentre ancora Ambrogio Sparagna sarà protagonista di uno spettacolo a Trivento il 23 dicembre dal titolo "Dicendo Vola Vola".

La musica gospel di Karima & Big Soul Mama sarà protagonista il 16 dicembre a Riccia (Chiesa Madre) e il 17 dicembre a Bojano (Chiesa Madre). Infine il 28 dicembre l'Auditorium Unità d'Italia di Isernia ospiterà il nuovo tour di Patty Pravo che torna nei teatri con "Minaccia Bionda". (ANSA).