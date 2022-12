Sanità, appello a ministri su situazione Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 DIC - Un appello ai ministri Orazio Schillaci (Salute), Giancarlo Giorgetti (Economia) e Raffaele Fitto (Sud), nel quale si chiede di intervenire "sulla gravissima situazione che si sta verificando a livello locale e relativa alla situazione sanitaria" in Molise. Lo hanno rivolto quattro consiglieri regionali della maggioranza di centrodestra.

"La già drammatica organizzazione della rete ospedaliera pubblica, così come prevista dal Programma operativo sanitario (Pos) in vigore e da quello posto all'attenzione del tavolo tecnico da parte del presidente della Regione e Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma - spiegano nella nota Michele Iorio, Gianluca Cefaratti, Salvatore Micone e Aida Romagnuolo - viene aggravata ora da provvedimenti di sospensione anche per le strutture private accreditate e convenzionate. La programmazione dell'organizzazione della rete dell'emergenza, con particolare riguardo alle patologie tempo dipendenti, è già di per sé carente in quanto elimina una serie di servizi che vanno dalla chiusura del reparto di emodinamica negli ospedali pubblici regionali fino al trasferimento dei pazienti molisani con ictus emorragico fuori regione. A questa situazione - aggiungono - fanno seguito, oggi, i provvedimenti assunti non solo nei confronti dei maggiori istituti convenzionati e accreditati, l'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e il Gemelli Molise di Campobasso, che di fatto partecipano all'organizzazione della rete dell'emergenza, ma anche delle cliniche minori. In particolare, senza prevedere una valida alternativa per le cure dei pazienti, Regione Molise e Azienda sanitaria regionale (Asrem) chiedono la sospensione delle attività sanitarie in atto e programmate nonché la dimissione dei pazienti compresa l'interruzione della continuità assistenziale. Quindi, di fatto, la chiusura delle strutture. Le ripercussioni di queste azioni - evidenziano i firmatari della nota - non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Chiediamo un vostro intervento per scongiurare atti che mettano a serio rischio la salute e la vita dei molisani". (ANSA).