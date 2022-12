Gente di mare, sindaco premia arbitro serie A Luca Massimi

(ANSA) - TERMOLI, 06 DIC - L'arbitro internazionale di calcio Luca Massimi, il dj Producer Luca Pace, Laura De Cesare, responsabile comunicazione digitale di E.On per lo spot pubblicitario che ha visto come protagonista la spiaggia di Termoli sono tra i premiati di "Gente di mare", l'evento che vede protagonisti i termolesi distintisi in più settori dell'attività professionale nel corso del 2022. A consegnare le targhe nell'auditorio di San Pietro, il Sindaco Francesco Roberti con gli assessori e consiglieri municipali.

Tra gli altri termolesi illustri, Salvatore Di Sirio, insegnante di arti marziali, l'atleta e campione di windsurf Vittorio Blardi, la manager dell'industria cosmetica Angela Scardapane, Grazia Lecce campionessa europea bikini fitness, l'avvocato Olga Primiani, l'editore Stefano Leone, l'imprenditore agricolo Domenico De Camillis, Rita Maffei con Michele Maffulli per i risultati nazionali raggiunti nel ballo, il titolare del ristorante "Il Grottino" per i 45 anni di attività, Antonio Lanzone, organizzatore del premio Gente di mare, Raffaele Orlando punto di riferimento per la comunità.

E ancora Matteo Carponi, organizzatore di eventi sportivi e Luca De Gaetano dell'associazione Plastic free.

Pergamene sono state consegnate agli studenti meritevoli.

"Sono orgoglioso di far parte di questa comunità - il commento dell'arbitro Massimi a cui il sindaco Roberti ha consegnato la targa 'Gente di mare' - Come molisano sono fiero di portare avanti i valori dell'onestà e rispetto per le regole. Avevo un sogno da bambino e con fatica e sacrifici sono riuscito a raggiungerlo. All'ingresso in serie A sono stato davvero emozionato. Oggi bisogna essere onesti con se stessi e saper ammettere un errore". (ANSA).