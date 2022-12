Sanità: controlli Nas in Molise, contestate 29 irregolarità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 DIC - Hanno interessato anche il Molise i controlli dei carabinieri Nas, disposti d'intesa con il ministero della Salute, presso strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che, per sopperire alla carenza di personale e garantire l'erogazione minima dei servizi di cura ed assistenza, ricorrono sempre più spesso a contratti di appalto per avvalersi di personale fornito da società esterne, solitamente riconducibili a cooperative. Il Nas di Campobasso ha controllato 50 strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, 16 cooperative fornitrici di servizi sanitari, 161 medici, 193 infermieri, 253 operatori socio sanitari. Sono state contestate 29 irregolarità di carattere amministrativo e in particolare 9 violazioni alla legge regionale riguardante l'accreditamento delle strutture e le carenze organizzative e strutturali. 20 contestazioni, infine, hanno riguardato l' impiego personale medico in turni continuativi di oltre 24 ore. (ANSA).