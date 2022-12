Tempio cremazione, sindaco Larino revoca delibera

(ANSA) - LARINO, 03 DIC - "Vista la contrarietà al progetto inerente la costruzione del Tempio della cremazione, non sarà realizzato. La delibera di giunta comunale sarà revocata". Così il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti a conclusione della lunga assemblea di ieri sera nella sala Freda di Palazzo Ducale alla presenza di associazioni, consiglieri comunali, assessori e cittadini del paese.

L'iniziativa sin da subito aveva suscitato forte contrarietà sia da parte degli ex amministratori di Larino che del Partito democratico che aveva annunciato una manifestazione di protesta.

Il primo cittadino aveva convocato un incontro pubblico proprio per discutere e chiarire gli aspetti della realizzazione del forno crematorio, ma viste le forti prese di posizione, ha dato seguito alle richieste giunte da più parti e più schieramenti.

Per quanto riguarda, invece, il parco fotovoltaico su progetto dell'Enel finito al centro di un ricorso di Slow Food al Presidente della Repubblica, il sindaco sottolinea:"si tratta di terreni in forte pendenza situati in area industriale, vicino la turbogas e non interessati da nessun tipo di coltivazione.

Non sono campi agricoli o comunque aree coltivabili". (ANSA).