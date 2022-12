Sanità, precari Covid in scadenza, confronto in Prefettura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 DIC - Protesta oggi a Campobasso dei precari Covid. Un presidio organizzato da Ugl Salute si è tenuto davanti alla Prefettura per la questione che riguarda 280 operatori sociosanitari chiamati al lavoro durante la fase più critica della pandemia e il cui contratto scade il 31 dicembre prossimo. Al termine della mattinata si è tenuto un incontro al Palazzo di Governo con la partecipazione della Regione Molise e dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem).

Con il vicario della Prefettura, Elvira Nuzzolo, erano presenti il presidente-commissario Donato Toma, il sub-commissario alla sanità Giacomo Papa e il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano. Durante l'incontro Regione e Asrem hanno evidenziato ai rappresentanti sindacali gli ostacoli normativi che non consentono, al momento, di arrivare alla proroga dei contratti ma tuttavia, informa una nota della Prefettura, "hanno assicurato che la problematica è già alla diretta attenzione della delegazione parlamentare molisana, che sta lavorando a un possibile correttivo legislativo, nonché della struttura commissariale, per ogni ulteriore valutazione di condivisi, possibili percorsi finalizzati alla risoluzione della vertenza". Per questo il tavolo si confronto è stato aggiornato al prossimo 15 dicembre. (ANSA).