Sanità: 'Gemelli Molise' sarà hub nuovo gruppo sanitario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - "Il nostro ospedale sarà l'hub di un nuovo gruppo sanitario" e "il Molise sarà al centro di questo percorso". Lo ha detto Stefano Petracca, presidente del 'Gemelli Molise' di Campobasso, in occasione della cerimonia per i 20 anni di attività. La struttura del capoluogo molisano assumerà un ruolo centrale nella nuova rete del Gruppo 'Responsible Capital' che prevede l'apertura di alcuni centri sanitari in Molise, Abruzzo e Puglia.

Nel corso dell'incontro Petracca ha anche annunciato novità per il personale in servizio al 'Gemelli Molise': welfare aziendale, valutazioni delle performance ed incentivi basati su criteri strettamente meritocratici. "Il prossimo futuro - ha aggiunto - sarà all'insegna dell'innovazione, ridefinendo totalmente la strategia e l'immagine aziendale". (ANSA).