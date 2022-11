La sfilata 'Riuscita', ecco Calendario dei Misteri 2023

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - La sfilata 'Riuscita': è il tema del Calendario dei Misteri 2023 giunto alla 26esima edizione. Verrà presentato domenica 4 dicembre, alle 10:30, nella sala degli Ingegni 'Cosmo Teberino' al Museo dei Misteri di Campobasso. Il titolo fa riferimento al ritorno nel 2022, dopo due anni di stop a causa del Covid, del tradizionale appuntamento con l'uscita dei Misteri nel giorno in cui si celebra il Corpus Domini. E' un ritratto della festa che, apparentemente sempre uguale, è in dinamica e continua trasformazione, resa diversa dai tanti volti dei protagonisti e dalle tante vicende che si intrecciano "in quella - spiegano dall'Associazione Misteri e Tradizioni - che più volte abbiamo definito una festa lunga un anno". La pubblicazione nel corso degli anni è cambiata dal punto di vista grafico e contenutistico, diventando "un gadget appetibile dalla grande dignità artistica e documentaristica". Le pagine sono arricchite dalle fotografie di Roberto de Rensis che ha ritratto i 13 Misteri e i membri dell'Associazione e da quelle di Carmine Brasiliano e Luca Discenza che hanno realizzato, rispettivamente, la fotografia in copertina e gli scatti presenti nella seconda e ultima di copertina. "Con la loro fantasia e maestria, hanno reso immortale l'anno della 'Riuscita', vissuto con grande apprensione da tutti, nel rispetto di tante accortezze anti-covid, rendendo la manifestazione ancora più solenne e toccante". Stampato in 4.000 copie numerate, sarà disponibile al Museo con il contributo di 4 euro e lo si potrà scaricare dal sito ufficiale dell'Associazione www.misterietradizioni.com. (ANSA).