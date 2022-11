Pnrr, a Comune Montecilfone fondi per nido e servizi infanzia

(ANSA) - MONTECILFONE, 26 NOV - Un nuovo nido con scuola dell'infanzia e servizi di educazione e cura a Montecilfone. Il progetto dell'Amministrazione comunale è stato approvato dal ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo di un milione 901.877 euro. Il sindaco Giorgio Manes sottolinea soddisfazione per il risultato raggiunto. "Per stimolare lo sviluppo locale dei nostri centri - dichiara il primo cittadino - bisogna sviluppare i servizi ai cittadini, tra cui quelli che danno alle giovani coppie una migliore qualità della vita e rendono meno problematica l'attività lavorativa, fra questi gli asili nido e la scuola per l'infanzia hanno un'importanza prioritaria. In una visione di area larga e nella fondamentale logica di sinergia tra comuni ci sarà la dovuta attenzione che i servizi educativi per la prima infanzia possano essere a vantaggio di tutto il territorio, anche in sinergia con gli altri comuni". (ANSA).