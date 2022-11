Violenza donne: studenti disegnano calendario 'Difendiamole'

(ANSA) - ISERNIA, 25 NOV - "Difendiamo le donne" è il titolo dell'evento a cui hanno partecipato le rappresentanze di tutte le scuole della provincia di Isernia, organizzato dalla Prefettura e dall'Usr Molise, nell'Aula Magna della diocesi, per la Giornata contro la violenza sulle donne. Gli studenti sono stati i protagonisti con le tantissime domande rivolte al Prefetto, Gabriella Faramondi, e alle altre istituzioni presenti per capire come essere protagonisti attivi nella battaglia per sconfiggere il femminicidio. Un susseguirsi di emozioni fino alla premiazione di 12 disegni a tema, realizzati dai ragazzi, che sono diventati lo sfondo di un calendario. Per la giuria è stato difficile selezionare i lavori poiché ne hanno dovuto visionare ben 500, un numero che testimonia il grande lavoro svolto dalla scuola nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il calendario è stato donato a tutti i sindaci della provincia e alle scuole vincitrici. (ANSA).