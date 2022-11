Torna il maltempo in Molise, allerta arancione sabato 26

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - Una nuova allerta meteo è stata diffusa dalla Protezione civile del Molise per domani sabato 26 novembre con criticità 'arancione' sulla zona centro-occidentale della regione e 'gialla' in quella orientale. Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, di forte intensità con quantitativi da moderati a elevati, specie nelle zone occidentali e neve sopra i 1000-1200 metri. Le temperature saranno in diminuzione, i venti forti settentrionali, con temporanei rinforzi e raffiche di burrasca, il mare molto mosso. (ANSA).