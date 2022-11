Disabilità, Unimol, esperti a confronto su vita indipendente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 NOV - "Si può fare! Vita indipendente: esperienze in atto e progetti futuri a confronto": è il tema del seminario in programma domani 24 novembre, alle 15:30, nell''Aula Magna dell'Università del Molise a Campobasso.

L'iniziativa, promossa dal Centro Servizi per studenti con disabilità dell'Unimol, in collaborazione con Federsolidarietà Molise e Consiglio regionale del Molise, si colloca nel quadro della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il seminario si propone come un'occasione di confronto fra tutti gli attori attivi sul territorio regionale che, a vario titolo, possono avere un ruolo decisivo nel creare un contesto favorevole all'attuazione dei progetti di vita indipendente. In particolare, i Coordinatori degli Ambiti territoriali sociali (Ats) del Molise si confronteranno con l'esperienza consolidata nella Regione Sardegna e con quella maturata da Federsolidarietà. (ANSA).