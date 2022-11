Progetto "barca a impatto zero" del Boccardi-Tiberio Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 22 NOV - Un'imbarcazione a impatto ambientale zero realizzata con i più avanzati standard tecnologici in grado di assicurare una mobilità intelligente e rispetto per il pianeta. E' il progetto degli studenti delle classi quarte e quinte dell'indirizzo Tecnologico dell'Istituto "Boccardi-Tiberio" di Termoli che sarà presentato domani 23 novembre a "Futuro Remoto", la prima manifestazione europea di diffusione della cultura scientifica e tecnologica in programma a Città della Scienza di Napoli.

L'idea è stata selezionata proprio grazie alla sua capacità di coniugare rispetto dell'ambiente e tecnologie innovative. Gli studenti saranno protagonisti di un evento legato a "laboratori e dimostrazioni" durante il quale spiegheranno come i sistemi intelligenti al servizio dell'economia del mare possano migliorare il futuro del pianeta. Il team di giovani, in vista dell'evento, ha realizzato il gioco interattivo "Tiberius game" - utilizzando i software FreeShip, Blender e Roblox - pubblicato sulla piattaforma Roblox, accessibile a tutti, tramite link o QR code. Permette di governare una riproduzione del catamarano in uno scenario ambientato al largo di Termoli, mostrando il borgo all'orizzonte.

"La partecipazione a Futuro Remoto - spiega la Dirigente dell'istituto superiore termolese Concetta Cimmino - dimostra la qualità dell'offerta formativa del nostro Istituto, la capacità degli studenti e la preparazione del corpo docente. La nostra idea di scuola è legata all'attualità e al mondo che ci circonda. Vogliamo formare cittadini consapevoli del loro ruolo nella società e che abbiano le conoscenze giuste sia per continuare gli studi sia per intraprendere una carriera universitaria con successo. Gli studenti hanno imparato ad agire in modo flessibile e creativo, hanno trovato una soluzione davvero originale. E' per noi motivo di grande soddisfazione essere presenti a Città della Scienza a Futurio Remoto".