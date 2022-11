Fuga gas, scuole chiuse domani in paese Molise

(ANSA) - COLLI A VOLTURNO, 21 NOV - Fuga di gas a Colli a Volturno (Isernia): domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado. "E' un'ordinanza - ha detto all'ANSA il sindaco Emilio Incollingo - che ho predisposto a scopo precauzionale. Abbiamo trovato le perdite, sono in tre diversi punti della conduttura centrale del gas. La ditta che gestisce il servizio sta lavorando con diverse squadre, credo che entro domani il problema sarà risolto".

Evacuato questa mattina l'edificio scolastico in via Roma, dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco chiamati perché nella zona già sabato notte si avvertiva un forte odore di gas. I pompieri hanno individuato il problema dovuto a una perdita dalla conduttura centrale del gas. Il sindaco già questa mattina in via precauzionale aveva interdetto al traffico via Roma, tratto urbano della Statale 627. Sul posto l'Anas per definire un percorso stradale alternativo. Evacuate anche alcune abitazioni. (ANSA).