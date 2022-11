Esplosione in lavanderia industriale, area sotto sequestro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - E' stata messa sotto sequestro l'area nella quale ieri mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Campobasso e sull'accaduto sono in corso le indagini del Nucleo investigativo dei Vigili del fuoco. L'episodio si è verificato in una lavanderia industriale di contrada Macchie dove per cause da accertare si è verificato lo scoppio di un macchinario di lavorazione. Nell'esplosione una persona è rimasta ferita e dopo essere stata soccorsa dal 118 è strata trasportata all'ospedale Cardarelli. Data la presenza di sostanze chimiche all'interno del'attività è stato necessario far intervenire il Nucleo batteriologico e chimico dei Vigili del fuoco che per precauzione ha effettuato una serie di verifiche per escludere la fuoriuscita di sostanze. (ANSA).