Appello a Papa per non tagliare abete bianco per piazza S.Pietro

(ANSA) - AGNONE, 14 NOV - Abete bianco per Piazza San Pietro: una lettera a Papa Francesco per chiedere di salvare la vita a un albero secolare. A scriverla, due anni fa, è Dario Rapino, l'avvocato e fotografo naturalista che ha geolocalizzato l'abete in questione chiarendo in maniera definitiva che appartiene al Molise e non all'Abruzzo e che, pertanto mancano le autorizzazioni e, per il momento, non sarà tagliato.

"Della lettera - racconta Rapino all'ANSA - conservo ancora la ricevuta datata 15 settembre 2020. La scrivo appena il sindaco di Rosello (Chieti) ufficializza che per il Natale 2022 il Comune avrebbe donato un abete bianco al Vaticano. Non sapevo ancora quale fosse l'abete, ma ebbi uno scambio di battute con il sindaco poiché gli unici abeti bianchi di Rosello sono quelli della Riserva e non possono essere tagliati. Da qui inizio la ricerca e capisco che, non essendoci abeti bianchi al di fuori della Riserva, il taglio avrebbe riguardato gli esemplari di Montecastelbarono in agro di Agnone (Isernia). Scrivo, quindi, la lettera a Papa Francesco richiamando la sua Enciclica Laudato si', sul rapporto uomo ambiente e come l'uomo non debba sottrarre all'ambiente ciò che ecceda le proprie necessità. Gli chiedo di intervenire perché non consentisse che un albero secolare venisse sottratto al territorio per tutte le funzione che svolge nell'ecosistema. Ma attendo ancora la risposta".

Intanto un prima risposta l'ha ottenuta con l'arrivo dei carabinieri Forestali, oggi nell'area Sic dell'abete bianco di Agnone (Isernia) e la sospensione delle operazioni per il taglio e trasporto dell'albero. Ma è definitivamente salvo? "Ora dipende dalla Regione Molise - risponde Rapino - l'abete è in un'area Sic e deve essere aperta un'istruttoria di incidenza ambientale, la cui durata, stando al sito della Regione, è di circa 45 giorni. Non so dirle cosa succederà, intanto mi aspetto un ringraziamento dal sindaco di Rosello perché se tagliava l'albero era un vero problema". (ANSA).