Spot Molise, Cotugno, a primavera riviera tornerà protagonista

(ANSA) - TERMOLI, 10 NOV - "Grandi consensi sono stati registrati per lo spot promozionale sulle reti Rai della nostra regione. Abbiamo registrato anche qualche disappunto da parte del Sindacato dei balneatori a cui credo sia sfuggito che la nostra splendida riviera molisana è stata la protagonista dello spot televisivo andato in onda sulle Reti Rai nel mese di luglio". Così l'assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno replica alle dichiarazioni del presidente del Sib Molise Domenico Venditti. "E doverosamente lo sarà ancora nel terzo e ultimo step della campagna di comunicazione sulla Rai nel mese di marzo 2023 - prosegue Cotugno - Difficile che, in una campagna promozionale invernale si possa lanciare il messaggio del mare". "Il Molise in questo periodo vive dei profumi e dei colori della montagna innevata - sottolinea l'assessore al Turismo - e delle tradizioni ad essa legate, ed in questa ottica è stato chiesto alla produzione Rai di mettere in risalto queste peculiarità. A marzo, invece, tornerà la massima promozione per la riviera molisana e per le attività che possono essere vissute nel periodo primaverile/estivo. Mi sarei aspettato un uguale comunicato, questa volta di plauso, quando nella campagna estiva di luglio, sempre sulle reti Rai, la nostra riviera è stata predominante sul resto dei territori regionali" (ANSA).