Elezioni: Amministrative 2023, in Molise alle urne 13 comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 NOV - Per quanto riguarda le Amministrative, in Molise sono 13 i comuni in scadenza di mandato e tra questi ci sono centri rilevanti dal punto di vista demografico come Venafro - che è il più grande tra i comuni alle urne nel 2023 - o anche Larino e Guglionesi.

Nel dettaglio in provincia di Campobasso vanno alle urne il prossimo anno Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In provincia di Isernia i centri al voto sono invece 4: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano e Venafro. (ANSA).