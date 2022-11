'Ecosistema urbano', Campobasso e Isernia giù in classifica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 NOV - Campobasso e Isernia nella zona bassa della classifica 'Ecosistema urbano 2022' il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo che tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Il capoluogo di regione si colloca all'87/o posto, molto peggio Isernia al 101/o. "Un 2021 difficile per molti capoluoghi di provincia italiani - osserva Legambiente - che restano in forte affanno anche nella fase post pandemia. Pochi quelli che sono riusciti a fare la differenza puntando, davvero, sulla sostenibilità ambientale". . (ANSA).