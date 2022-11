Caro bollette:Convitto 'Pagano' punta a risparmio energetico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - Da oggi partono i primi provvedimenti per il risparmio energetico approvati dal convitto nazionale 'Mario Pagano' di Campobasso. Lo rende noto il Rettore, Rossella Gianfagna. "Per non aumentare le rette e per non gravare sulle famiglie già abbastanza provate dal 'caro bollette' - spiega in un post su Facebook - fino all'8 gennaio (2023) sospenderemo per 24 ore, da sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio, il servizio convitto". Inoltre, "è stato programmato l'orario per le luci del giardino, lotta allo spreco negli ambienti del convitto responsabilizzando i dipendenti. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti messi in campo - termina Gianfagna - ognuno faccia la propria parte, noi ci siamo". (ANSA).