A Termoli il Parco urbano biodiversità con 80 piante ulivo

(ANSA) - TERMOLI, 02 NOV - Un parco urbano dedicato alla biodiversità a Termoli da utilizzare per scopi didattici, naturalistici e promozione della salute. E' situato in via Volturno ed è stato realizzato da volontari riusciti a piantumare in poche ore 80 piante di ulivo. Il progetto di rigenerazione urbana è della Cooperativa Kairos ed ha visto la collaborazione del Comune di Termoli che ha inviato gratuitamente gli operai per la ripulitura del terreno coperto di sterpaglie e canneto, dei Lions Club Tifernus che hanno donato circa 50 piante, di agricoltori locali e cittadini.

La zona, coperta di sterpaglie e piena di sporcizia, è stata ripulita e coltivata e restituirla alla città riqualificata.

Nel fine settimana l'inaugurazione da parte del sindaco Francesco Roberti che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa virtuosa che sarà utilizzata anche da associazioni del territorio. L'opera di rigenerazione urbana continuerà anche in altre aree abbandonate.

"Questo rappresenta un primo esempio di parco urbano - spiega Nicola Malorni della Coop Kairos e vice presidente nazionale dell'associazione Città dell'olio - ma ce ne saranno anche degli altri".

Durante l'inaugurazione, si è svolta la degustazione di oli extravergine con l'assaggiatore e produttore, Benedetto Salvatore che ha tenuto un breve corso di assaggio su come riconoscere un olio di qualità. Un centinaio di persone ha seguito l'evento con grande interesse. "Nel parco ci sono 20 varietà di ulivo diverse, sono rappresentate le cultivar del Molise - dichiara il produttore locale -. Saranno poi raccolte le ulive e l'olio prodotto sarà donato alla Casa di Kore".

Padre Enzo Ronzitti, presente alla manifestazione, dedicherà ogni pianta ad un martire. (ANSA).