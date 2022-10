Halloween: diocesi Isernia-Venafro invita giovani a pregare

(ANSA) - ISERNIA, 29 OTT - Nella sera in cui il "mondo del consumismo festeggia Halloween", la diocesi di Isernia-Venafro "propone a tutti i fedeli, e in particolar modo a tutti i giovani, un modo diverso di vivere la Festa di Tutti i Santi": un incontro di preghiera e di testimonianza per ricordare la Beata Chiara Luce Badano, in programma il 31 ottobre alle 20 nella chiesa di S.Maria Assunta a Isernia. L'invito della diocesi arriva attraverso una nota del direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, don Francesco Bovino.

"L'occasione - spiega - viene data dall'anniversario della nascita della Beata Chiara Luce Badano, la ragazza ligure beatificata nel 2010 da Papa benedetto XVI che rappresenta per la Chiesa un esempio fulgido di santità giovanile e che brilla in maniera del tutto nuova nel firmamento cristiano".

Oltre al vescovo diocesano monsignor Camillo Cibotti, sarà presente anche Ivana Pianta, confidente e guida spirituale di Chiara che racconterà la propria esperienza a contatto diretto con la santità della giovane beata.

Chiara Badano, nata a Sassello (Savona) il 29 ottobre 1971, fu un'appartenente al movimento dei focolari; morì il 7 ottobre 1990, poco prima di compiere 19 anni, a causa di un osteosarcoma. Dichiarata venerabile dalla Chiesa cattolica il 3 luglio 2008, fu beatificata il 25 settembre 2010: tra le ragioni addotte per la canonizzazione figurano la dedizione alla cura di bambini e anziani e il comportamento definito 'eroico' davanti alla malattia; in aggiunta a ciò una commissione religiosa definì "miracolosa" la guarigione, attribuita all'intercessione della Badano, da meningite fulminante in fase terminale di un giovane triestino Andrea Bartole. La data del culto a lei dedicato è fissata al 29 ottobre. (ANSA).