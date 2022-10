Ambiente: passeggiata tra i 200 ulivi secolari di Venafro

(ANSA) - VENAFRO, 29 OTT - Una passeggiata nel Parco regionale dell'Olivo di Venafro (Isernia), con circa 200 alberi secolari da cui si raccoglie l'Aurina che conferisce, all'olio della città, un sapore e un odore inconfondibili e ben noti fin dal tempo dei Romani. Torna, infatti, la Camminata nazionale tra gli Olivi 2022 in programma domani a partire dalle ore 10.

L'evento è organizzato dall'Ente Parco in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio e la neonata Associazione Nazionale dei Paesaggi di Interesse Storico, il Parco è infatti inserito anche nel Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici. "La passeggiata di quest'anno - dichiara il Presidente del Parco, Emilio Pesino, è dedicata all'annoso tema dell'abbandono degli oliveti. Il raduno è in Piazza Antonio De Curtis, la passeggiata comincia a svilupparsi nel centro storico di Venafro e, giunti a Piazza Annunziata, prosegue attraverso una piccola e strettissima viuzza (La Portella) nel Parco Regionale dell'Olivo. Si imbocca l'antica mulattiera che con un tragitto a mezza costa panoramico e dominato dalla Torricella, avamposto medievale, raggiunge la zona del Campaglione e della Cattedrale. Di qui si ridiscende attraverso gli oliveti secolari ed un'area dedicata all'asini, nel cuore del Parco. Olivi di grandi dimensioni di Aurina, in oliveti dai quali si domina il profilo di Venafro, fanno da preludio alla zona di arrivo presso il Giardino degli Olivi Patriarchi". L'evento si conclude con una rappresentazione narrata della raccolta delle olive e la degustazione dell'olio nuovo, dei biscotti all'olio e dell'insalata venafrana. (ANSA).