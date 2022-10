Caro bollette, Campobasso non rinuncerà a luminarie natalizie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 OTT - "Noi abbiamo fatto una verifica per capire quale sarebbe il costo per l'accensione delle luminarie e parliamo di una cifra di circa 5mila euro. Non vogliamo limitare questa occasione di festa, soprattutto per i bambini e per le attività commerciali, quindi andiamo nella direzione di confermare le tradizionali luminarie". Così il sindaco di Campobasso Roberto Gravina replica alle polemiche degli ultimi giorni sulle luminarie natalizie, alimentate sui social, ma anche da esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale. A inizio settimana era stato in particolare il consigliere della Lega Alberto Tramontano a chiedere di non installare le luminarie e di destinare i soldi risparmiati alle famiglie in difficoltà per il caro bollette. "Come da tradizione le luminarie e gli addobbi portano sempre anche tante polemiche, ma non possiamo fare a meno di festeggiare il Natale, lo faremo certo con un minimo di attenzione in più - ha detto Gravina - Per quanto riguarda le famiglie in difficoltà, quelle con un Isee più basso, abbiamo appena pubblicato un avviso che consente loro di chiedere un contributo straordinario proprio per fare fronte a questo tipo di difficoltà". (ANSA).