Mafia: resti auto scorta Falcone esposti a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 OTT - Questa mattina è arrivata a Campobasso, in piazza Prefettura, la teca, gestita dall'Associazione Quarto Savona Quindici, che contiene i resti della Fiat Croma blindata, macchina di scorta di Giovanni Falcone, sulla quale il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci, viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Per scoprire la teca si è tenuta una manifestazione pubblica con centinaia di persone tra autorità locali, studenti di tutte le età, rappresentanti delle forze dell'ordine e allievi delle scuole di Polizia e carabinieri di Campobasso.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Campobasso ed è promossa dal Coordinatore Regionale per il Molise dell'Associazione Nazionale Antimafia "ConDivisa, Sicurezza e Giustizia". Per l'occasione presente anche Tina Montinaro, vedova del caposcorta Antonio Montinaro. La teca con i resti dell'auto resterà esposta a Campobasso fino a domani.

(ANSA).