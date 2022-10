Al Forum sul mare Adriatico di Bari anche l'Aast del Molise

(ANSA) - TERMOLI, 08 OTT - Il porto di Termoli tra gli scali dell'Adriatico di interesse presentati nel Forum dell'Adriatic sea svoltosi a Bari il 6 e 7 ottobre. Al meeting, organizzato per parlare dello sviluppo del comparto marittimo e turistico in Adriatico, ha preso parte l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell'ambito del progetto europeo "Framesport".

L'interreg Italia-Croazia punta all'elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di piccoli porti lungo le coste adriatiche considerati importanti porte dei territori interni dell'Adriatico.

Il turismo via mare in Adriatico il tema della "due giorni" del forum internazionale e itinerante giunto alla quinta edizione, l'occasione per discutere assieme agli operatori del futuro dello sviluppo dell'Adriatico, conoscere chi vi opera e chi svolge la propria attività in diverse aree e con i quali approfondire nuovi business e progetti.

Il presidente dell'Autorità portuale Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi ha parlato, nel suo intervento, del porto di Termoli, tra gli scali di grande interesse sull'Adriatico meridionale. L'Europa e le istituzioni europee prestano da tempo particolare attenzione alla macro-regione Adriatico-Ionica.

"Essere parte di un processo di valorizzazione dello sviluppo dell'Adriatico ed essere pronti a cogliere opportunità e iniziative" i motivi della partecipazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo al Forum di Bari. (ANSA).