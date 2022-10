Minaccia passante che lo scopre mentre ruba auto, arrestato

(ANSA) - CAMPOMARINO, 07 OTT - Stava tentando di rubare un'auto a Campomarino (Campobasso), ma viene sorpreso da un passante; a quel punto lo minaccia con un cacciavite, poi lo colpisce con una gomitata e scappa. Salito su un'auto poco distante dove lo attendeva una complice, l'uomo è stato infine bloccato e arrestato dai Carabinieri di Termoli (Campobasso), poi trasferito in carcere. Protagonista dell'episodio un trentenne di San Severo (Foggia). Denunciata la complice, una quarantenne di Campomarino. Su entrambi pendono le accuse di tentata rapina impropria in concorso, lesioni personali, danneggiamento, possesso di oggetti atti a offendere, inosservanza del foglio di via obbligatorio.

L'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Larino (Campobasso) che ha confermato la custodia cautelare in carcere.

(ANSA).