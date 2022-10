Potenziamento porti Adriatico con progetto europeo 'Efintis'

(ANSA) - TERMOLI, 04 OTT - A Termoli i partner italiani ed europei del progetto transfrontaliero "Efintis" dedicato al potenziamento dei porti dell'Adriatico. I rappresentanti degli scali di Bar e Durazzo, dell'Istituto di trasporto albanese, dell'Autorità portuale del Mare Adriatico che riunisce gli scali di Bari, Brindisi, Monopoli, Barletta e Manfredonia si ritroveranno nella sede dell''Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo della città adriatica. L'Aast, in qualità di partner di "Efintis", ospiterà l'incontro tecnico, convocato per discutere lo "stato dell'arte" dell'Interreg che vede coinvolta l'Italia, l'Albania e il Montenegro.

L'appuntamento è fissato il 6 ottobre prossimo, alle ore 10.

Efintis punta a potenziare i rapporti tra i porti dell'Adriatico: Termoli, Bari, Barletta e Durazzo attraverso collegamenti transfrontalieri sostenibili; a sviluppare flussi turistici e informatici, a incentivare i rapporti tra la realtà locale e la Puglia, l'Albania ed il Montenegro. La migliore e maggiore integrazione nei rapporti tra i paesi coinvolti permetterà di annullare le "strozzature" amministrative nei servizi. Il fine ultimo è la creazione di nuove opportunità di crescita e sviluppo per le realtà coinvolte i cui rapporti saranno di grande collaborazione.

La cooperazione avrà anche un altro risultato: un impatto positivo sulla protezione ambientale attraverso l'utilizzo di tecnologie intelligenti in modo da organizzare al meglio le attività portuali. (ANSA).