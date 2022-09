Ceam, il molisano Ialenti in Vaticano a "Sport per tutti"

(ANSA) - TERMOLI, 28 SET - Il direttore della pastorale del turismo della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (Ceam) Mario Ialenti parteciperà a Città del Vaticano al summit internazionale "Sport per tutti - coeso, accessibile e a misura di ogni persona".

Ialenti, componente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, sarà ai lavori aperti a duecento delegati provenienti da tutto il mondo. La sua presenza è stata voluta direttamente dai Cardinali Ravasi e Farrell.

"Il suo lavoro e la sua esperienza a favore della promozione dei valori sportivi aiuterebbero a rendere questo evento un'occasione per valorizzare il ruolo dello sport nella società e produrre un programma di azione per creare un vero cambiamento sociale" si legge nella lettera di invito.

L'obiettivo dell'evento è coinvolgere le maggiori istituzioni e organizzazioni sportive e intergovernative, per dare risposta ai richiami del Santo Padre sulla responsabilità sociale dello sport nella società e sull'importanza della pratica sportiva come mezzo di crescita umana, educativa e spirituale.

Il prossimo 30 settembre, alle 17, è prevista la firma del documento di intenti alla presenza di Papa Francesco. "E' per me un onore essere stato inviato e selezionato a partecipare a questo importante Summit - ha dichiarato Mario Ialenti -. Spero di essere all'altezza e di dare un contributo perché lo sport torni ad essere laboratorio di formazione e preparazione alla vita. Oggi lo sport come tutta la società civile da ampio spazio alle politiche dello scarto e non della condivisione e inclusione". (ANSA).