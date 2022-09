Elezioni:ore 19, affluenza Molise al 44,04%, giù di 12 punti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 SET - Alle 19 il dato definitivo dell'affluenza alle urne in Molise per le politiche 2022, Camera, nei 136 Comuni, è stata del 44,04%, dato inferiore di sette punti percentuali al valore nazionale (51,16%%) e di 12 punti percentuali rispetto al precedente delle politiche del 2018 (56,46%).

In particolare, nei 84 comuni della provincia di Campobasso, l'affluenza alle 19 è stata del 43,91%; nei 52 comuni della provincia di Isernia del 44,39%. Nei capoluoghi di provincia, affluenza alle 19 del 45,96% a Campobasso, del 43,65% a Isernia.

(ANSA).