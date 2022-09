Torna pesce fresco. Sindaco augura 'buon vento' a pescatori

(ANSA) - TERMOLI, 23 SET - Torna il pescato fresco dopo il fermo biologico. Le prime barche della marineria molisana sono uscite in mare questa settimana e ieri sera sono state sbarcate le prime cassette per il rifornimento di ristoranti, attività, mercati rionali e consumatori. La maggior parte dei pescherecci uscirà la prossima settimana.

La marineria molisana conta 32 barche per lo strascico, 10 vongolari, 20 per la piccola pesca artigianale fra Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia (Campobasso). Il sindaco di Termoli Francesco Roberti, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha inteso augurare "Buon vento" a tutto il comparto con l'invito a non mollare a causa del "caro gasolio", in attesa di tempi migliori.

"E' un periodo particolare per la pesca, - ha dichiarato Roberti - conosciamo bene le problematiche che sta attraversando la categoria. Siamo stati sempre al fianco dei pescatori e della marineria e continueremo a farlo per non far mancare il nostro sostegno. Il termine del fermo pesca porta sicuramente una boccata d'ossigeno, la marineria termolese è formata da uomini forti che sapranno affrontare anche questo momento, intanto con la ripresa dell'attività di pesca auguro il meglio a tutti coloro che sono tornati in mare aperto per riprendere il proprio lavoro". (ANSA).