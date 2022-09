Lavoro, un molisano tra migliori 111 professionisti under 35

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - C'è anche un giovane molisano nella lista dei migliori 111 professionisti under 35 stilata dal network mondiale Nova Talent in collaborazione con la Scuola di direzione aziendale della Bocconi. Si tratta di Francesco Paglione, nato a Campobasso e che, dopo aver vissuto e lavorato a Roma e Milano, è ora in pianta stabile a Londra. Ha lavorato, tra gli altri, per Tik Tok, L'Oreal, Ernst & Young. La lista è espressione dei migliori talenti da tutto il Paese. Si tratta di un elenco basato sull'evidenza e su reali criteri meritocratici che ha tenuto conto di oltre 200 punti attribuiti a ogni candidato. I finalisti sono stati poi valutati da una giuria di esperti. I vincitori avranno ora un talent agent dedicato per un anno che li sosterrà nel loro sviluppo e li metterà in contatto con le persone e le opportunità più adeguate a loro. "Sono molto onorato di essere stato scelto da Nova come uno dei talenti under 35 che cambieranno il futuro del Paese - ha commentato Paglione - Questo premio mi incoraggia ad agire ancora mettendo al centro del mio lavoro fiducia, inclusione e trasparenza".

Francesco Paglione è, inoltre, nella graduatoria tra i primi 10 professionisti under 35 nel campo dell'intrattenimento, dei media e della comunicazione. (ANSA).