'Arbitro bancario finanziario', a Unimol la Relazione 2021

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - Per la prima volta in Molise la presentazione della Relazione sull'attività dell'Arbitro bancario finanziario 2021. Autorevoli esponenti nazionali e del tessuto territoriale molisano del mondo accademico-istituzionale, imprenditoriale, economico e delle professioni insieme, venerdì 23 settembre, alle 10, nell'Aula Magna 'Vincenzo Cuoco' del Dipartimento Giuridico, dell'Università del Molise a Campobasso. L'iniziativa, promossa dal Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public policies di Unimol, si terrà in presenza, ma è stata prevista anche la possibilità di seguirla in streaming accedendo al seguente link: https://bit.ly/3B7oFeG.

L'Arbitro Bancario Finanziario (Abf) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. (ANSA).