Elezioni: in centinaia per Cesa e Lotito a Pozzilli

(ANSA) - POZZILLI, 20 SET - Bagno di folla a Pozzilli (Isernia) per Lorenzo Cesa e Claudio Lotito candidati del centrodestra in Molise. Alla convention elettorale, organizzata dall'eurodeputato Aldo Patriciello, hanno partecipato centinaia di elettori provenienti da ogni paese della regione, nonostante la pioggia battente. La convention, il cui inizio era stato fissato per le 18.30, è partita in ritardo poiché il traffico sulla statale 85, intenso a ridosso di un noto ristorante che l'ha ospitata, ha impedito ai due politici di arrivare puntuali. Poi Cesa è salito sul palco e ha raccontato il suo tour elettorale in Molise, ricordando che l'amico Claudio Lotito, con cui ha girato in tutta la regione, ha dato un suo 'santino' elettorale a un deputato del Movimento Cinque Stelle, perché non sapeva chi fosse. (ANSA).