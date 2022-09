Scuola: Sabatini (Usr Molise), rispettare regole anti Covid

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 SET - "Un anno importante, si ritorna in normalità, ma la mia raccomandazione, quest'anno più che mai, è quella di non abbassare la guardia rispetto alle regole che in questi ultimi anni abbiamo imparato per difenderci dal Covid".

Così il direttore dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise, Anna Paola Sabatini, nel videomessaggio rivolto agli studenti e alla comunità scolastica alla vigilia dell'apertura, domani 14 settembre, del nuovo anno scolastico. "E' una indicazione tanto più importante - ha aggiunto - proprio perché i filtri che adesso abbiamo a disposizione sono sempre meno, per cui diventa sempre più essenziale il comportamento di ciascuno di voi per poter continuare a godere di questa situazione, diciamo di raggiunta normalità, che abbiamo conquistato. Buon anno scolastico a tutti, impegnatevi, non risparmiatevi in niente". (ANSA).