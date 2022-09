Termoli-Chorzow, sindaco Kotala 'qui esperienza unica'

(ANSA) - TERMOLI, 12 SET - E' stata un'esperienza unica che non dimenticherò". Così il sindaco di Chorzow Andrzej Kotala, oggi, al momento di ripartire da Termoli alla volta della Polonia, a conclusione del fine settimana di eventi durante il quale è stato rinnovato il gemellaggio con il Comune di Termoli siglato vent'anni fa. Il primo cittadino della città polacca ha incontrato i volontari delle associazioni del territorio che hanno lavorato in più occasioni per raccogliere fondi a sostegno dei rifugiati ucraini in Polonia. E' stato un momento importante per l'amministratore polacco che ha toccato con mano l'impegno dei volontari locali insieme alla Diocesi di Termoli-Larino con il vescovo, Mons. Gianfranco De Luca.

Ieri è stato proprio Kotala a tirare il calcio di inizio della maratona sportiva, durata 12 ore e svoltasi sul verde della Polisportiva San Pietro e Paolo, dodici partite in 12 ore.

Padre Enzo Ronzitti, parroco della Chiesa di San Pietro di Termoli, annuncia entro il prossimo ottobre una possibile visita di una delegazione del Comune di Termoli guidata dal sindaco Francesco Roberti a Chorzow. "E' andato tutto molto bene - ha dichiarato il religioso - La delegazione oggi si è commossa alla partenza. La gente della città li ha accolti nel migliore dei modi e questo è stato uno degli aspetti più apprezzati. Presto torneremo anche noi in Polonia". (ANSA).