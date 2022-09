Salone camper Parma: Garavaglia, Molise sta crescendo,

(ANSA) - TERMOLI, 10 SET - "Il Molise sta crescendo grazie all'impegno della Regione e dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo". Così oggi a Parma il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, visitando lo stand molisano al Salone del camper, inaugurato questa mattina.

L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ha preso parte alla manifestazione che rappresenta la prima "vetrina" in Italia dell'"outdoor" e la seconda in Europa.

Garavaglia ha espresso apprezzamento per l'attività di promozione e valorizzazione del territorio messa in campo da Regione Molise e Aast che, per la prima volta, sono presenti alla manifestazione su proposta dell'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Per l'edizione 2022 sono 15 i Paesi rappresentati da oltre 300 espositori dislocati su 100 mila metri quadrati di superficie divisa in 5 padiglioni. Nella giornata di domani, Domenica 11 Settembre, è previsto alle ore 10.30, nella sala Agorà, l'incontro dal tema:"Il Molise en plein air" con il fondatore della rivista Plein Air, Raffaele Jannucci. Nel pomeriggio, dalle ore 16 a cura di Lions Camperisti, la presentazione della Guida Camper Golosi: in viaggio tra i prodotti tipici d'Italia. (ANSA).