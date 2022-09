Macchia d'Isernia diventa borgo manifesto cinematografico

(ANSA) - MACCHIA D'ISERNIA, 07 SET - 'Il Cinema attraverso i manifesti': è il tema della mostra di Pier Paolo Scalera e Paolo Sèstito in programma dal 10 al 18 settembre a Macchia d'Isernia (Isernia) su iniziativa del Comune e dalla Proloco 'Maccla'.

L'inaugurazione, il 10 settembre alle 17 presso la Cantina Lemme. Sarà allestita all'aperto nelle suggestive location del Borgo antico dove saranno affissi parte dei manifesti del cinema nati dalla creatività dei due grafici. Gli autori saranno presenti per i saluti e per la passeggiata inaugurale nel borgo raccontando aneddoti e storie legate all'ideazione e realizzazione dei vari manifesti. Alle 20.30 Davide ed Emanuele De Luca, i due fratelli di Isernia vincitori del David di Donatello per il miglior trucco per il film "Freaks out" di Gabriele Mainetti, presenzieranno alla proiezione di Molise Cinema nella piazza del Borgo che prevede alle 21 'La Magia di Monica' in omaggio a Monica Vitti e alle 21:15 il film 'Freaks out'. Tavole rotonde con gli autori della mostra, giornalisti e tecnici del settore, lectio tenute dai due autori e molto altro ravviverà i giorni della mostra fino alla sua conclusione. La mattina del 17 settembre saranno scoperti due manifesti 'permanenti', uno per ciascun autore, che a memoria dell'evento resteranno sui muri del Borgo. (ANSA).