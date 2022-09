Gemelli Molise, Radioterapia non chiuderà ma serve chiarezza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 SET - "Serve solo chiarezza, bisogna capire chi alla fine paga per quel servizio. Se alla fine il servizio deve essere erogato dal Gemelli Molise lo farà, ma ci deve essere chiarezza, sicuramente non lasceremo morire i molisani e chi specula su questo è uno sciacallo". E' quanto afferma il presidente del Cda del Gemelli Molise, Stefano Petracca, poco dopo la conferenza stampa tenuta stamattina dal commissario alla sanità Donato Toma.

"Non è l'attacco al singolo, non si tratta di attaccare il commissario o il presidente - aggiunge - E' un problema di sistema. Abbiamo esposto la cruda verità di quello che succede in Molise. Sono l'ultima persona che vorrebbe chiudere e sicuramente non chiuderemo. Lo abbiamo detto in anticipo per trovare una soluzione, non siamo arrivati il giorno prima a dire che domani chiudiamo la radioterapia. Abbiamo tempo per trovare la soluzione e si troverà".

Petracca, che questa mattina ha incontrato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e nelle ultime ore anche lo stesso commissario Toma, riferisce di un clima positivo con quest'ultimo: "Il clima è sempre stato collaborativo. C'è sempre stato dialogo, non c'è contrapposizione o guerra. Io non sono un politico, l'interesse è dell'ospedale e lo stesso interesse lo ha anche il commissario quindi abbiamo un intento comune. Chi specula su questo sbaglia". (ANSA).