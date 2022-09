100 anni Lilt, Roma-Santa Maria di Leuca fa tappa in Molise

(ANSA) - TERMOLI, 05 SET - Tappa in Basso Molise per la pedalata Roma-Santa Maria di Leuca, manifestazione ciclistica che celebra i 100 anni della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. L'evento ha visto oltre 80 ciclisti, appassionati dello sport, approdare lungo il litorale molisano scortati dalla Polizia stradale. Partiti in mattinata dal porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia (Campobasso), sono arrivati a Termoli dove hanno sostato nel punto di ristoro allestito in Piazza Monumento. I vertici della Lilt Molise hanno donato loro una targa in legno.

"I 100 anni della Lilt, 100 anni di attenzione alla persona, 100 anni di lotta al cancro, 100 anni di prevenzione e promozione della cultura del benessere che aiuta a combattere il male del secolo, il cancro - dichiara Michelino Davico tra i ciclisti approdati a Termoli - La pedalata sta andando molto bene. Andiamo a Santa Maria di Leuca perchè rappresenta oggi il punto di incontro tra Oriente e Occidente".

Per la responsabile provinciale della Lilt Molise Carmela Franchella "è un traguardo importante. La Lilt lavora molto sul territorio con le sue 103 sezioni provinciali". (ANSA).