Lotito, la Lazio deve 'risarcire' il Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 AGO - "Io voglio risarcire il Campobasso perché la Lazio nel 1987 in uno spareggio a Napoli determinò la retrocessione del Campobasso, oggi quindi la Lazio deve ridare qualche cosa al Campobasso e io sono a disposizione per darlo". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito rispondendo alle domande a proposito di un suo possibile intervento per riportare il Campobasso Calcio "nel calcio che conta" dopo la recente estromissione della squadra molisana dal campionato di serie C. (ANSA).