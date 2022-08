Unimol: iscrizioni test Professioni sanitarie entro il 31/8

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 AGO - Il prossimo 31 agosto, alle ore 12, scadranno i termini per iscriversi al test d'ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell'area delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2022-2023. Lo rende noto l'Università del Molise. "La filiera didattica delle professioni sanitarie e della prevenzione del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di Unimol, la programmazione dei percorsi di studio, di tirocinio, le esperienze sul campo e i periodi di formazione anche all'estero - spiega in una nota l'ateneo - racchiudono e delineano un ventaglio ampio di prospettive per i giovani che si apprestano ad intraprendere un ruolo che, soprattutto nell'ultimo periodo, ha assunto un notevole rilievo e rilevanza nella sfera professionale". (ANSA).