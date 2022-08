Elezioni, Molise, solo due uscenti di nuovo candidate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 AGO - Ci sono due assessori regionali (Nicola Cavaliere con Forza Italia e Filomena Calenda con Noi Moderati), ma anche diversi leader regionali dei partiti (Vittorino Facciolla, segretario regionale del Pd e Michele Marone, coordinatore molisano della Lega). E poi i nomi decisi da Roma, due su tutti: Lorenzo Cesa e Claudio Lotito che hanno scatenato un mare di polemiche all'interno del centrodestra locale. Anche in Molise il quadro delle candidature è ormai concluso. Dei sei parlamentari molisani uscenti solo due sono ricandidati: Annaelsa Tartaglione con Forza Italia (che però cinque anni fa fu eletta in Puglia) e Giusy Occhionero (nel 2018 eletta con Leu, oggi candidata con Italia Viva). Fuori dalla partita tutti i 4 parlamentari che furono eletti alle ultime Politiche con il Movimento 5 Stelle: i deputati Antonio Federico (oggi coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle) e Rosa Alba Testamento, i senatori Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis.

Da segnalare tra le candidature in regione quella della segretaria nazionale dei Giovani Dem, Caterina Cerroni, e della moglie di Clemente Mastella, Sandra Lonardo, in corsa con Noi di Centro. Sinistra e Verdi candidano Nicola Fratoianni, segretario nazionale della Sinistra che ha proprio origini molisane.

(ANSA).