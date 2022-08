'Mogol racconta Mogol', venerdì 19 in piazza a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 18 AGO - Domani, venerdì 19 agosto, dalle 21.30, Mogol sarà a Termoli in piazza Vittorio Veneto per raccontare la storia delle sue canzoni, da quelle nate dal sodalizio con Lucio Battisti ai testi per altri grandi della musica italiana. L'evento 'Mogol racconta Mogol' è patrocinato dal Comune di Termoli e sostenuto da "Il Faro - Acqua di Mare". Giulio Rapetti, in arte Mogol, sarà affiancato dalla band "Prendila Così", per un viaggio musicale alla riscoperta delle più belle canzoni scritte proprio per Battisti. Produttore discografico e scrittore, nella sua vita artistica Mogol ha pubblicato oltre 1500 canzoni a partire dagli anni '60. (ANSA).