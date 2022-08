Campobasso Summer Festival, sold out concerto Frah Quintale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 AGO - In attesa della presentazione dell'edizione 2022 del Campobasso Summer Festival, il sold out per il concerto che Frah Quintale terrà giovedì 25 agosto al Parco Eduardo De Filippo del Quartiere San Giovanni, è ufficiale. La manifestazione è organizzata per la terza estate consecutiva dall'assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Sarà proprio il concerto da tutto esaurito di Frah Quintale a chiudere il 25 agosto la rassegna che prevede, nel programma di quest'anno, tre concerti sin dal prossimo lunedì 22 agosto. In cartellone ci sono anche: lunedì 22 agosto Noyz Narcos e martedì 23 agosto Samuel, il cantante dei Subsonica. Mercoledì 24 agostoè invece in programma il recital "Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano. Atto finale". Il festival si tiene al parco Eduardo De Filippo. (ANSA).