Alta Marea Film Festival Termoli,3 giorni di cinema e arte

(ANSA) - TERMOLI, 17 AGO - Tre serate all'insegna di cinema, musica, mostre, workshop e arte. Dal 18 al 20 agosto prossimo, arriva l'Alta Marea Film Festival giunto alla seconda edizione.

La manifestazione, presentata oggi in conferenza stampa dall'assessore comunale al Turismo Michele Barile con Antonio De Gregorio, Direttore Artistico dell'evento ed Ettore Fabrizio, Presidente di Alta Marea, apre nel pomeriggio del 18 agosto con due mostre nel Borgo Antico di cui itinerante. Poi una passeggiata musicale e due workshop dedicate al disegno.

Al centro dell'Alta Marea Film Festival, la sala cinema allestita in Largo Tornola per la competizione di corti in programma il 18 agosto con una giuria di qualità e il 19 agosto in Piazza Duomo per la presentazione del lungometraggio "Il Regno" di Francesco Fanuele. Il regista sarà ospite dell'evento e presente davanti al Cattedrale in occasione della presentazione del film.

Il 20 agosto è prevista la premiazione dei corti nazionali e internazionali. Una giuria di esperti con attori italiani e registi tra cui Giulio Manfredonia e Rosaria Russo, Barbara Petti, Angela Curri premierà i giovani autori. Nel corso dell'anno sono stati selezionati i 14 cortometraggi e alcuni giurati saranno a Termoli in occasione della premiazione.

La "tre giorni" patrocinata dal Comune di Termoli, è stata sostenuta anche dalla Regione Molise attraverso i fondi di "Turismo è cultura". (ANSA).