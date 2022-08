Tartufo nero protagonista a San Pietro Avellana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 AGO - Il tartufo, prezioso oro nero della terra molisana, sarà protagonista il 13 e 14 agosto di uno degli appuntamenti estivi più attesi in Alto Molise: la 'Fiera del Tartufo nero' di San Pietro Avellana (Isernia), giunta alla 33/a edizione. Una rassegna che esalta il prezioso fungo, che cresce in abbondanza nel territorio alto molisano ricco di biodiversità, la cui cerca e cavatura è stata ufficialmente proclamata nel dicembre scorso parte del Patrimonio immateriale Unesco dopo un lungo iter durato otto anni che ha visto promotori del percorso di candidatura i rappresentanti dell'Associazione nazionale Città del Tartufo, di cui il Comune di San Pietro Avellana ha la vicepresidenza. "I saperi materiali e immateriali connessi alla raccolta del tartufo - spiega il sindaco di San Pietro Avellana Simona De Caprio - costituiscono un patrimonio inestimabile da tramandare e preservare. Il nostro Comune è da sempre attento alla protezione del suo ecosistema per consentire anno dopo anno una produzione sempre abbondante di questo prezioso frutto della terra". L'argomento verrà discusso e affrontato il 14 agosto durante l'incontro 'Tartuficoltura e Ambiente', dalle 16:30 presso la Sala Convegni dell'ex Scuola Materna. (ANSA).