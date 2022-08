Turismo e Food, opportunità per imprese molisane

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 AGO - Otto imprese molisane per il settore Turismo e altrettante per quello Food & Drink potranno partecipare, rispettivamente, alla 10/a edizione della 'Borsa internazionale del Turismo culturale' e alla 6/a edizione di 'Mirabilia Food & Drink' in programma a Genova nei giorni 17 e 18 ottobre. Anche quest'anno la Camera di Commercio del Molise (Cciaa) si farà carico delle spese per le 16 imprese partecipanti sostenendo i costi della quota di partecipazione e le spese di alloggio per un rappresentante dell'impresa fino a un massimo di 500 euro. L'evento B2B, riservato agli imprenditori del settore turistico, prevede incontri con 50 buyer internazionali. Alla sesta edizione del 'Mirabilia Food & Drink', evento B2B riservato agli imprenditori del settore agroalimentare, sono previsti incontri con circa 40 buyer internazionali. Informazioni dettagliate sono consultabili sul sito web della Cciaa Molise. (ANSA).