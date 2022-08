Degrado e abbandono, ecco la pineta di Campomarino

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 AGO - Poco senso civico da parte di villeggianti, ma anche scarsa attenzione da parte delle istituzioni preposte verso un'area verde che rappresenta un bene da tutelare e conservare. La pineta di Campomarino (Campobasso), quella che in parte è stata distrutta un anno fa da un vasto incendio, si presenta in un totale stato di abbandono e degrado. Recinzioni divelte, sacchi di rifiuti, resti di bivacchi, alberi caduti e sterpaglie 'offrono' uno scenario desolante a quanti si trovano a transitare nella zona.

"Aiutaci a difendere la natura, non provocare incendi": è quanto si legge sui cartelli posizionati anni fa dalla Regione Molise (Assessorato all'Agricoltura e foreste) all'interno della pineta con lo scopo, evidentemente, di sensibilizzare alla tutela ambientale i frequentatori di quei luoghi. Sono serviti a ben poco, visti i risultati. (ANSA).