Sanità: ok da Asrem, a 156 stabilizzazioni personale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 LUG - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un Avviso per la procedura di stabilizzazione relativa a diversi profili professionali: Collaboratore Amministrativo cat. D (30 posti), Assistente Amministrativo - cat. C (20), Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D (3), Infermiere - cat. D (79), Dirigente veterinario - Area A (12), Dirigente veterinario - Area B (7), Dirigente veterinario - Area C (5). I requisiti per l'ammissione e i termini per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito web dell'Azienda sanitaria regionale. (ANSA).